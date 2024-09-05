Более 1 млрд грн ущерба: экс-чиновнику Минобороны объявили о подозрении — Finance.ua

Более 1 млрд грн ущерба: экс-чиновнику Минобороны объявили о подозрении Сегодня 18:00 — Криминал

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Министерства обороны сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе одному из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины (2022−2023 гг.).

По данным следствия, военные должностные лица Министерства обороны Украины в условиях военного положения в 2022—2023 годах заключили с субъектами предпринимательской деятельности договоры о поставках для государственных нужд смазочных средств, нефти и дистиллятов для техники специального назначения.

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Подозреваемый в 2022 году безосновательно включил в эти договоры налог на добавленную стоимость. Такими действиями государству нанесено более 1,1 млрд грн ущерба.

Уже бывшему чиновнику доложено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, также это чиновник Минобороны подозревается в растрате более 1,7 млрд грн бюджетных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ — закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114- 1 УК Украины). В настоящее время в уголовном производстве выполняются требования ст. 290 УПК Украины.

Кроме того, ВАКС осуществляет судебное разбирательство уголовных производств по обвинению экс-чиновника в растрате государственных средств и препятствии законной деятельности ВСУ при закупке некачественных бронежилетов, форменной одежды и другой амуниции на общую сумму более 1,3 млрд грн.

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