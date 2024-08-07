Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов — Finance.ua

Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов
Бюро экономической безопасности Полтавской области провели обыски в помещении горсовета. Бывший директор и главный специалист оборонного департамента подозреваются в растрате бюджетных средств при закупке дронов.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
В декабре 2023 года подозреваемые провели процедуру публичной закупки квадрокоптеров для воинских частей. Ее размер составил более 38 млн грн.
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Впоследствии в ходе мониторинга рыночных цен специалисты территориального управления БЭБ обнаружили значительное завышение стоимости заказа. В частности, аналитики БЭБ подтвердили 5,3 млн грн ущерба, причиненного местному бюджету.
В дальнейшем в рамках досудебного расследования детективы в ходе обысков квартир фигурантов и помещения горсовета изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, которые приобщены к материалам уголовного производства как вещественные доказательства.
По результатам проведенных следственных действий двум лицам поставлено в известность о подозрении. Решается вопрос об избрании мер пресечения.
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