Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов — Finance.ua

Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов Сегодня 21:30 — Криминал

Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности Полтавской области провели обыски в помещении горсовета. Бывший директор и главный специалист оборонного департамента подозреваются в растрате бюджетных средств при закупке дронов.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

В декабре 2023 года подозреваемые провели процедуру публичной закупки квадрокоптеров для воинских частей. Ее размер составил более 38 млн грн.

Читайте также Мошенничество при получении товаров для ВСУ: одесские чиновники под подозрением по делу о присвоении почти 4 млн грн

Впоследствии в ходе мониторинга рыночных цен специалисты территориального управления БЭБ обнаружили значительное завышение стоимости заказа. В частности, аналитики БЭБ подтвердили 5,3 млн грн ущерба, причиненного местному бюджету.

В дальнейшем в рамках досудебного расследования детективы в ходе обысков квартир фигурантов и помещения горсовета изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, которые приобщены к материалам уголовного производства как вещественные доказательства.

По результатам проведенных следственных действий двум лицам поставлено в известность о подозрении. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.