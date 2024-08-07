Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов

Криминал
18
Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов
Ущерб на 5,3 млн грн: должностным лицам Полтавского горсовета объявили подозрение в растрате на закупке дронов, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности Полтавской области провели обыски в помещении горсовета. Бывший директор и главный специалист оборонного департамента подозреваются в растрате бюджетных средств при закупке дронов.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
В декабре 2023 года подозреваемые провели процедуру публичной закупки квадрокоптеров для воинских частей. Ее размер составил более 38 млн грн.
Читайте также
Впоследствии в ходе мониторинга рыночных цен специалисты территориального управления БЭБ обнаружили значительное завышение стоимости заказа. В частности, аналитики БЭБ подтвердили 5,3 млн грн ущерба, причиненного местному бюджету.
В дальнейшем в рамках досудебного расследования детективы в ходе обысков квартир фигурантов и помещения горсовета изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, которые приобщены к материалам уголовного производства как вещественные доказательства.
По результатам проведенных следственных действий двум лицам поставлено в известность о подозрении. Решается вопрос об избрании мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.