ГБР открыло более 400 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК — Finance.ua
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ГБР открыло более 400 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК

Криминал
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ГБР открыло более 400 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК
ГБР открыло более 400 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК
Начиная с 24 февраля 2022 года, работники Государственного бюро расследований открыли 408 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек.
Уже доказанные судом суммы извлеченной неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляют 114 млн гривен. Установлены убытки на сумму 19 млн гривен, из которых благодаря усилиям ГБР возмещено 6,5 млн гривен.
Также суды арестовали имущество фигурантов расследования ГБР на сумму 264 млн гривен.
Инфографика: ДБР
Инфографика: ДБР
Напомним, у начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн.
По данным следствия, они организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем послужили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из военного учета.
По материалам:
Finance.ua
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