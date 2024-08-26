Ввезенная из-за границы «гуманитарка» на 170 миллионов потерялась по дороге в воинские части — Минобороны — Finance.ua
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Ввезенная из-за границы «гуманитарка» на 170 миллионов потерялась по дороге в воинские части — Минобороны

Криминал
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Ввезенная из-за границы «гуманитарка» на 170 миллионов потерялась по дороге в воинские части — Минобороны
Ввезенная из-за границы «гуманитарка» на 170 миллионов потерялась по дороге в воинские части — Минобороны
Министерство обороны Украины и Государственная таможенная служба с марта по июль 2024 года выявили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171.78 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли:
  • 424 единицы транспортных средств;
  • 476,23 тонны товаров разных наименований без указания стоимости;
  • 6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.
Однако в ведомстве затруднились подтвердить факт получения этой номенклатуры военными подразделениями.
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Минобороны направило соответствующие уведомления в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. По данным фактам продолжается расследование.
Напомним, Министерство обороны на площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники силами ВСУ обнаружило 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины.
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Офиса Генерального прокурора и взыскал с коммерческого общества в пользу Минобороны более 93 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
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