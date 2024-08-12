Ущерб на 1,5 млрд, выделенных на оборону: по всей Украине разоблачили 28 служащих — Finance.ua

Ущерб на 1,5 млрд, выделенных на оборону: по всей Украине разоблачили 28 служащих
Офис Генпрокурора совместно с ГБР, СБУ, НПУ, УСС, БЭБ и во взаимодействии с руководством Минобороны и ВСУ провели спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины. Общая сумма ущерба государству составляет более 1,5 млрд грн.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, к хищению причастны служащие Министерства обороны, воинских частей, ТЦК и СП, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих регионах Украины.
По результатам следственных действий сообщено о подозрении 28 лицам, из них 9 — в составе организованных преступных групп.
Среди подозреваемых — начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов на Полтавщине и Днепропетровщине, а также представители коммерческих структур.
Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приема некачественной форменной одежды для ВСУ, подлог и использование поддельных документов.
Одному из подозреваемых — начальнику Главного управления Минобороны инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям. Зная о наличии госконтракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию.
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В рамках следствия правоохранители провели более 65 обысков в учреждениях, организациях на всей территории Украины (Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Следственные действия по уголовным производствам продолжаются.
Это уже вторая масштабная спецоперация стражей порядка по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Ранее сообщено о подозрении 30 лицам, проведено более 70 обысков, общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 млн грн.
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