Требовали взятки у импортеров: на Одесской таможне разоблачили коррупционную схему — Finance.ua
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Требовали взятки у импортеров: на Одесской таможне разоблачили коррупционную схему

Криминал
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Требовали взятки у импортеров: на Одесской таможне разоблачили коррупционную схему
Требовали взятки у импортеров: на Одесской таможне разоблачили коррупционную схему, Фото: СБУ
Служба безопасности разоблачила на Одесской таможне коррупционную схему, организованную главным государственным инспектором одного из таможенных постов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, противоправный механизм организовал главный государственный инспектор одного из таможенных постов. Чиновник наладил схему систематического вымогательства взяток за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров народного потребления.
К незаконной деятельности он привлек своего коллегу — инспектора таможенного поста соседнего государства, выступавшего посредником для ведения «переговоров» с импортерами и передачи полученных взяток.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
В случае неуплаты — перевозчиков ожидали «дополнительные» проверки грузов и сопроводительной документации. Это приводило к искусственному затягиванию сроков таможенного контроля и, как следствие, срывало договорные обязательства импортеров по своевременной доставке продукции заказчикам.
Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников «на горячем» при получении взятки в размере $5000 при содействии во ввозе партии комплектующих к мобильным устройствам.
Ранее стражи порядка задокументировали еще один факт получения фигурантами неправомерной выгоды.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
На основании полученных материалов обеим таможенникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Во время обысков по месту жительства чиновника Одесской таможни и в его авто правоохранители обнаружили наличные деньги в разной валюте на общую сумму более 3,5 млн в гривневом эквиваленте.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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