БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны — Finance.ua
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БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны

Криминал
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БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны
БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны, Фото: БЕБ
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн ​​евро неучтенных наличных.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Фото: БЕБ
Фото: БЕБ
Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили в ходе следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Ранее было установлено, что только в течение 2022−2023 годов компания поставила в Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов, сформированных специалистами БЭБ.
Фото: БЕБ
Фото: БЕБ
Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.
Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
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