БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны — Finance.ua

БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны Сегодня 15:23 — Криминал

БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны, Фото: БЕБ

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн ​​евро неучтенных наличных.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Фото: БЕБ

Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили в ходе следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Ранее было установлено, что только в течение 2022−2023 годов компания поставила в Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов, сформированных специалистами БЭБ.

Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.

Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

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