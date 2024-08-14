Минобороны отсудило более 93 миллионов у поставщика бензина для ВСУ — Finance.ua

Минобороны отсудило более 93 миллионов у поставщика бензина для ВСУ Сегодня 10:28 — Криминал

Минобороны отсудило более 93 миллионов у поставщика бензина для ВСУ

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Офиса Генерального прокурора и взыскал с коммерческого общества в пользу Минобороны более 93 млн гривен.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Установлено, что в 2023 году между оборонным ведомством и частным обществом заключено два договора на поставку бензина для нужд Вооруженных сил Украины. Договорами предусматривалась уплата обществу налога на добавленную стоимость.

Налоговым законодательством предусмотрено, что горюче-смазочные материалы для обеспечения национальной безопасности и обороны в период военного положения облагаются налогом по нулевой ставке такого налога. Поэтому эти средства перечислены безосновательно.

В связи с этим прокурором в интересах государства в лице Минобороны подано в суд исковое заявление о взыскании с коммерческого поставщика более 93 млн гривен, уплаченных в качестве НДС по указанным соглашениям, а также штрафных санкций за пользование ими.

По результатам рассмотрения суд согласился с доводами прокурора, пришел к выводу о безосновательности уплаты этих средств в условиях военного положения и наличии оснований для применения к поставщику штрафа.

До сих пор суды удовлетворили подобные иски органов прокуратуры на 673 млн гривен. В этом году в пользу Минобороны взыскано и добровольно возмещено более 135 млн гривен.

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