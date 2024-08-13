БЭБ разоблачило незаконный ввоз авто под видом гуманитарной помощи — Finance.ua

БЭБ разоблачило незаконный ввоз авто под видом гуманитарной помощи
Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило группу лиц, которые незаконно ввозили автомобили под видом гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что автомобили ввозились на таможенную территорию Украины с использованием благотворительных организаций. В частности, в период 2022—2023 годов таким образом было ввезено 46 транспортных средств. При этом часть этих авто продавалась через интернет-площадки по продаже подержанных автомобилей.
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Такие действия привели к недополучению бюджетом более 5,3 млн грн налогов и таможенных платежей.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов и изъяли документы, автомобили, средства, компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления.
Досудебное расследование при содействии сотрудников Львовской таможни продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
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