ГБР подозревает военных чиновников в поставке некачественных аптечек почти на 60 миллионов — Finance.ua
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ГБР подозревает военных чиновников в поставке некачественных аптечек почти на 60 миллионов

Криминал
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ГБР подозревает военных чиновников в поставке некачественных аптечек почти на 60 миллионов
ГБР подозревает военных чиновников в поставке некачественных аптечек почти на 60 миллионов, Фото: ДБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 тыс. 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен.
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При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек.
Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующих компонентов, а имеющиеся препараты — не надлежащего качества. Таким образом применение таких аптечек могло нанести вред здоровью военнослужащих.
В результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.
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Бывшему начальнику учебного центра сообщили о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнику медицинского учебного центра — в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет.
Частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, доложено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
По материалам:
Finance.ua
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