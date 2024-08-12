ГБР подозревает военных чиновников в поставке некачественных аптечек почти на 60 миллионов — Finance.ua

ГБР подозревает военных чиновников в поставке некачественных аптечек почти на 60 миллионов
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 тыс. 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен.
При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек.
Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующих компонентов, а имеющиеся препараты — не надлежащего качества. Таким образом применение таких аптечек могло нанести вред здоровью военнослужащих.
В результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.
Бывшему начальнику учебного центра сообщили о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнику медицинского учебного центра — в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет.
Частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, доложено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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