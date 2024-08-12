Замминистра энергетики задержали на взятке в полмиллиона долларов: Кабмин его уволил — Finance.ua

Замминистра энергетики задержали на взятке в полмиллиона долларов: Кабмин его уволил Сегодня 11:23 — Криминал

Замминистра энергетики задержали на взятке в полмиллиона долларов: Кабмин его уволил, Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали заместителя главы Минэнерго на взятке в полмиллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. В результате комплексных мер заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов», — сказано в сообщении.

За эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровского.

Фото: НАБУ

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики. Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовал деньги за ее вывоз.

К незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были приступить к эвакуации оборудования после получения организатором схемы части взятки.

Передача неправомерной выгоды происходила через привлеченных сообщников. Однако злоумышленникам это не помогло.

Служба безопасности поэтапно задокументировала каждый из траншей. И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников «на горячем» после получения части взятки.

В настоящее время всем четырем задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кабинет министров уволил подозреваемого Александра Хейла с должности замминистра энергетики.

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