Рост конкуренции: кому украинцы уступают место на рынке труда Польши — Finance.ua

Рост конкуренции: кому украинцы уступают место на рынке труда Польши Сегодня 09:30 — Мир

Рост конкуренции: кому украинцы уступают место на рынке труда Польши

Украинцы остаются самой большой группой иностранных работников в Польше, но ситуация на рынке труда постепенно меняется. За последний год наблюдается значительный рост численности работников из Непала, Филиппин и Колумбии. Особенно заметно увеличение числа колумбийцев, количество которых выросло втрое.

Об этом пишет inpoland со ссылкой на отчет Gi Group.

Почему растет спрос на работников из дальних стран

Польский рынок труда становится все более привлекательным не только для европейцев, но и для работников из Азии и Латинской Америки.

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Согласно данным отчета, количество разрешений на работу для иностранцев в Польше выросло, в частности:

филиппинцы — на 60%.

непальцы — на 46%.

колумбийцы — на 337% (в 3,3 раза больше по сравнению с 2023 годом).

Работники из этих стран готовы работать за более низкие зарплаты по сравнению с украинцами и часто соглашаются на менее комфортные условия труда, что делает их привлекательными для работодателей.

Позиция украинцев на рынке труда

На сентябрь 2024 года в Польше работало около 779 тысяч украинцев.

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Несмотря на сохранение лидерства среди иностранных работников, их доля снизилась на 7,8% с 2018 года.

Это частично связано с:

возвращением части беженцев в Украину.

переездом в другие страны ЕС.

конкуренцией со стороны работников из других стран.

Украинцы остаются важной рабочей силой для Польши благодаря культурной близости и упрощенной процедуре трудоустройства.

Однако рост конкуренции требует повышения квалификации и адаптации к изменениям на рынке.

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Польша активно интегрирует новых работников, создавая условия обучения и переквалификации.

Это может стать шансом и для украинцев удержать свои позиции, особенно в секторах с высокими требованиями к квалификации.

Напомним, Национальная налоговая администрация Польши (KAS) объявила об усилении контроля за финансовыми операциями иностранцев, в том числе украинцев, ведущих бизнес в стране или осуществляющих денежные переводы.

Начиная с 2025 года, такие проверки могут привести к блокированию банковских счетов в случае обнаружения подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов.

inpoland По материалам:

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