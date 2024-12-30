Польша готова увеличить поставки электричества в Украину в случае прекращения их Словакией — Finance.ua
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Польша готова увеличить поставки электричества в Украину в случае прекращения их Словакией

Энергетика
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Польша готова увеличить поставки электричества в Украину в случае прекращения их Словакией
Польша готова увеличить поставки электричества в Украину в случае прекращения их Словакией
Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии и ее экспорт в Украину в случае прекращения поставки электроэнергии Словакией.
Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника РП, пожелавшего остаться неназванным.
«Как заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник, Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить вспомогательную поставку электроэнергии в охваченную войной страну», — говорится в сообщении.
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По словам собеседника агентства, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае такого шага Словакии.
Как сообщалось ранее, в министерстве энергетики Украины заявили, что в настоящее время прорабатываются другие варианты получения электроэнергии по другим направлениям после угроз премьера Словакии Роберта Фицо остановить поставки электроэнергии.
По материалам:
Укрінформ
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