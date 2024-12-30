Польша готова увеличить поставки электричества в Украину в случае прекращения их Словакией — Finance.ua

Польша готова увеличить поставки электричества в Украину в случае прекращения их Словакией Сегодня 13:31 — Энергетика

Польша готова увеличить поставки электричества в Украину в случае прекращения их Словакией

Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии и ее экспорт в Украину в случае прекращения поставки электроэнергии Словакией.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника РП, пожелавшего остаться неназванным.

«Как заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник, Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить вспомогательную поставку электроэнергии в охваченную войной страну», — говорится в сообщении.

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По словам собеседника агентства, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае такого шага Словакии.

Как сообщалось ранее, в министерстве энергетики Украины заявили, что в настоящее время прорабатываются другие варианты получения электроэнергии по другим направлениям после угроз премьера Словакии Роберта Фицо остановить поставки электроэнергии.

Укрінформ По материалам:

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