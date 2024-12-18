Фицо придумал, как продлить транзит российского газа через Украину — Finance.ua

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Фицо придумал, как продлить транзит российского газа через Украину

Энергетика
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Фицо придумал, как продлить транзит российского газа через Украину
Фицо придумал, как продлить транзит российского газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских союзников найти способ сохранить транзит российского газа через Украину по завершении соглашения Киева с «Газпромом» в конце года.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Фицо, транзит российского газа через Украину может продлиться, если его назовут «чем-то другим». Он считает, что Киев заинтересован в сохранении транзита, хотя украинское правительство и отклонило возможное продление контракта с российским «Газпромом».
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«Это будет не российский, это будет какой-то другой газ. Мы просто позволим этому трубопроводу пересохнуть? Ради чего? Потому что вам не нравятся россияне? Ладно, мне они нравятся», — сказал премьер Словакии.
Фицо отметил, что Словакия зарабатывает до полмиллиарда евро в год на транзитных сборах.
Кроме Словакии, продлить соглашение на транзит газа через Украину, которое истекает 1 января 2025 года, призывают компании Италии, Австрии и Венгрии.
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«У нас есть решение, чтобы Украина не транзитировала российский газ, а это был газ, который принадлежит кому-то другому», — сказал Фицо, не уточняя деталей.
Он добавил, что общий объем транзита газа через Украину мог бы остаться на уровне около 14−15 млрд кубометров в год. Этот объем включает газ, поступающий в Австрию и Чехию. Поэтому Фицо 19 декабря встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, чтобы обсудить свои предложения по продлению транзита газа через Украину.
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.
Заметим, действующий транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях «транспортируй или плати» 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в последующие годы.
Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.
По материалам:
Діло
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