России может угрожать дефолт, - JPMorgan — Finance.ua

России может угрожать дефолт, - JPMorgan

Сегодня 09:49 — Казна и Политика

России может угрожать дефолт, - JPMorgan

Санкции, введенные против России, значительно увеличили вероятность дефолта страны по долларовым и другим государственным долговым обязательствам на международном рынке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков JPMorgan.

Как сообщают аналитики, в этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Хотя теоретически у нее достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее платежеспособность.

«Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных организаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и сбои в платежных цепочках создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом», — говорят аналитики JPMorgan.

«Санкции... значительно увеличили вероятность дефолта по государственным облигациям России в твердой валюте», — отмечают в JPMorgan.

Справка Finance.ua:

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«Открытие»; «Новикомбанк»; «Промсвязьбанк»; «Банк Россия»; «Совкомбанк»; «Внешэкономбанк» (ВЭБ); «ВТБ Банк».

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