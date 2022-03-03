России может угрожать дефолт, - JPMorgan — Finance.ua
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России может угрожать дефолт, - JPMorgan

Сегодня 09:49Казна и Политика
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России может угрожать дефолт, - JPMorganРоссии может угрожать дефолт, - JPMorgan
Санкции, введенные против России, значительно увеличили вероятность дефолта страны по долларовым и другим государственным долговым обязательствам на международном рынке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков JPMorgan.
Как сообщают аналитики, в этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Хотя теоретически у нее достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее платежеспособность.
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«Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных организаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и сбои в платежных цепочках создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом», — говорят аналитики JPMorgan.
«Санкции... значительно увеличили вероятность дефолта по государственным облигациям России в твердой валюте», — отмечают в JPMorgan.

Справка Finance.ua:

  • министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил, что Евросоюз устроит масштабную экономическую войну против России;
  • депутаты-республиканцы Конгресса США потребовали от министра финансов США Джанет Йеллен отрезать Россию от любого финансирования со стороны МВФ;
  • Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT, у них будет 10 переходных дней для отключения. Речь о таких банках:
  1. «Открытие»;
  2. «Новикомбанк»;
  3. «Промсвязьбанк»;
  4. «Банк Россия»;
  5. «Совкомбанк»;
  6. «Внешэкономбанк» (ВЭБ);
  7. «ВТБ Банк».

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По материалам: УНІАН
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