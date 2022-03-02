ЕС отключил от SWIFT семь банков РФ — Finance.ua

Евросоюз запрещает использование международной системы SWIFT для таких банков:
«Открытие»;
«Новикомбанк»;
«Промсвязьбанк»;
«Банк Россия»;
«Совкомбанк»;
«Внешкономбанка» (ВЭБ);
«ВТБ Банка».
Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (т.е. с 12 марта). Она также будет распространяться на любое юридическое лицо или организацию, зарегистрированную в России, чьи имущественные права принадлежат более чем на 50% вышеупомянутых банков.
Кроме того, европейским юридическим и физическим лицам запрещено участвовать в любых будущих проектах Фонда прямых инвестиций, санкции на которые ранее уже наложены Британия и США.
Также Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любое физическое или юридическое лицо, юридическое лицо или орган в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России.