ЕС отключил от SWIFT семь банков РФ — Finance.ua

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ЕС отключил от SWIFT семь банков РФ

Сегодня 14:06Мир
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SWIFTSWIFT
Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT, у них будет 10 переходных дней для отключения.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Евросоюз запрещает использование международной системы SWIFT для таких банков:
  • «Открытие»;
  • «Новикомбанк»;
  • «Промсвязьбанк»;
  • «Банк Россия»;
  • «Совкомбанк»;
  • «Внешкономбанка» (ВЭБ);
  • «ВТБ Банка».
Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (т.е. с 12 марта). Она также будет распространяться на любое юридическое лицо или организацию, зарегистрированную в России, чьи имущественные права принадлежат более чем на 50% вышеупомянутых банков.
Кроме того, европейским юридическим и физическим лицам запрещено участвовать в любых будущих проектах Фонда прямых инвестиций, санкции на которые ранее уже наложены Британия и США.
Также Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любое физическое или юридическое лицо, юридическое лицо или орган в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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