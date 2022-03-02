ЕС отключил от SWIFT семь банков РФ — Finance.ua

ЕС отключил от SWIFT семь банков РФ

Сегодня 14:06 — Мир

SWIFT

Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT, у них будет 10 переходных дней для отключения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Евросоюз запрещает использование международной системы SWIFT для таких банков:

«Открытие»;

«Новикомбанк»;

«Промсвязьбанк»;

«Банк Россия»;

«Совкомбанк»;

«Внешкономбанка» (ВЭБ);

«ВТБ Банка».

Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (т.е. с 12 марта). Она также будет распространяться на любое юридическое лицо или организацию, зарегистрированную в России, чьи имущественные права принадлежат более чем на 50% вышеупомянутых банков.

Кроме того, европейским юридическим и физическим лицам запрещено участвовать в любых будущих проектах Фонда прямых инвестиций, санкции на которые ранее уже наложены Британия и США.

Также Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любое физическое или юридическое лицо, юридическое лицо или орган в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью