Украинское правительство внедряет новые программы для развития промышленности — Finance.ua

Украинское правительство внедряет новые программы для развития промышленности Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Украинское правительство внедряет новые программы для развития промышленности

Правительство Украины активизирует меры по поддержке промышленного сектора, определяя его приоритетной сферой экономического роста. Аналитики Центра экономических исследований и прогнозирования Финансовый пульс обнародовали результаты исследования, посвященного состоянию и перспективам государственной поддержки индустриального развития.

Об этом пишет Invest News.

Согласно аналитическому отчету, ключевую роль в трансформации экономики будут играть именно отрасли с высокой добавленной стоимостью. Диляр Мустафаева, руководитель аналитического департамента «Финансового пульса», отметила необходимость изменения экономического курса страны.

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«Среднесрочная цель — увеличить долю перерабатывающей промышленности в структуре ВВП до 20% (сейчас она составляет примерно 10%). Так что развитие перерабатывающей отрасли определено приоритетным направлением. Она включена в Стратегию НБУ по развитию кредитования, а также является главной целью государственной политики „Сделано в Украине“», — подчеркнула Мустафаева.

В аналитическом обзоре выделены два ключевых направления государственной поддержки:

Финансовые инструменты — в том числе гранты для перерабатывающих предприятий, популярные программы льготного кредитования «5−7-9%», а также механизмы финансового лизинга и поддержки масштабных инвестиционных проектов.

Инфраструктурная и рыночная поддержка включает развитие индустриальных парков, страхование экспортной деятельности через Экспортно-кредитное агентство, а также инициативы для стимулирования внутреннего потребления украинской продукции, в частности через программы «єОселя», «Национальный кешбэк» и бренд «Сделано в Украине».

Финансовое обеспечение этих программ критически важно для их эффективной реализации.

«Важным условием успешной реализации программ развития промышленности является объем финансирования. В этом контексте решающей станет международная поддержка — в частности, в рамках Ukraine Facility. Кроме того, в условиях продолжительной войны важно ввести полноценный механизм военного страхования», — отметила Мустафаева.

Таким образом, будущее украинской промышленности во многом зависит от слаженного сотрудничества правительства, бизнеса и международных партнеров в сфере экономической поддержки и развития.

Invest News По материалам:

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