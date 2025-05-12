Украинское правительство внедряет новые программы для развития промышленности — Finance.ua

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Украинское правительство внедряет новые программы для развития промышленности

Казна и Политика
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Украинское правительство внедряет новые программы для развития промышленности
Украинское правительство внедряет новые программы для развития промышленности
Правительство Украины активизирует меры по поддержке промышленного сектора, определяя его приоритетной сферой экономического роста. Аналитики Центра экономических исследований и прогнозирования Финансовый пульс обнародовали результаты исследования, посвященного состоянию и перспективам государственной поддержки индустриального развития.
Об этом пишет Invest News.
Согласно аналитическому отчету, ключевую роль в трансформации экономики будут играть именно отрасли с высокой добавленной стоимостью. Диляр Мустафаева, руководитель аналитического департамента «Финансового пульса», отметила необходимость изменения экономического курса страны.
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«Среднесрочная цель — увеличить долю перерабатывающей промышленности в структуре ВВП до 20% (сейчас она составляет примерно 10%). Так что развитие перерабатывающей отрасли определено приоритетным направлением. Она включена в Стратегию НБУ по развитию кредитования, а также является главной целью государственной политики „Сделано в Украине“», — подчеркнула Мустафаева.
В аналитическом обзоре выделены два ключевых направления государственной поддержки:
  • Финансовые инструменты — в том числе гранты для перерабатывающих предприятий, популярные программы льготного кредитования «5−7-9%», а также механизмы финансового лизинга и поддержки масштабных инвестиционных проектов.
  • Инфраструктурная и рыночная поддержка включает развитие индустриальных парков, страхование экспортной деятельности через Экспортно-кредитное агентство, а также инициативы для стимулирования внутреннего потребления украинской продукции, в частности через программы «єОселя», «Национальный кешбэк» и бренд «Сделано в Украине».
Финансовое обеспечение этих программ критически важно для их эффективной реализации.
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«Важным условием успешной реализации программ развития промышленности является объем финансирования. В этом контексте решающей станет международная поддержка — в частности, в рамках Ukraine Facility. Кроме того, в условиях продолжительной войны важно ввести полноценный механизм военного страхования», — отметила Мустафаева.
Таким образом, будущее украинской промышленности во многом зависит от слаженного сотрудничества правительства, бизнеса и международных партнеров в сфере экономической поддержки и развития.
По материалам:
Invest News
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