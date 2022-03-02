Статус бизнес-изоляции РФ на 2 марта (список) — Finance.ua

Статус бизнес-изоляции РФ на 2 марта (список)

Сегодня 19:19 — Фондовый рынок

Пока

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков и запретил поставлять евро агрессору (Открытие, «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банка Россия», «Совкомбанк», «Внешэконбанк» (ВЭБ) и ВТБ БАНК), а многие компании прекратили работу и изолировали РФ.

Apple Pay — США и ЕС ввели санкции в отношении 5 банков из России, поэтому они перестали работать с Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Apple — полный выход с рынка.

Adidas — отказ от работы со сборной по футболу.

Audi — выходят с рынка.

AMD — запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.

Amazon — полный блок всего ритейла.

Adobe — полный блок.

British Petrolium — вышли из Роснефти 20% акций.

BBC — отзыв лицензий на вещание.

BMW — закрывает заводы, блокирует поставки.

Bolt — выход с рынка.

Boeing — выход с рынка.

Chevrolet — выходят с рынка.

Cannes Festival — блок рф делегации.

Cadillac — выходят с рынка.

Carlsberg — ограничение экспорта.

Cex Io — крипто площадка банит ру юзеров.

Cinema 4D — не работает приложение.

Coca Cola — выход с рынка.

Danone — выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино.

Disney — отмена всех фильмов.

Dell — выход с рынка.

Dropbox — перестанет работать в стране через несколько дней.

DHL — выход с рынка.

Eurovision — дисквалификация.

Ericsson — выход с рынка.

Exxon Mobil — отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.

Etsy — блок всех балансов на ру счетах.

Facebook — бан аккаунтов РФ СМИ.

FedEx — полный запрет поставок.

Formula 1 — отмена турнира в Сочи.

Ford — закрывает все магазины.

FIFA — дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.

Google Pay — частичный блок.

Google Maps — блок инфо для РФ.

General Motors — останавливает экспорт.

HP — запрет ввоза.

Harley Davidson — прекращение поставок.

Instagram — блокировка пропаганды.

Intel — запрет поставки микрочипов.

Jaguar — выходят с рынка.

Jooble — удалили сервис и сделали заявление.

KUNA — выход м рынка.

Lenovo — выход с рынка.

LinkedIn — готовятся к полному выходу из страны.

MOK — отмена всех соревнований.

Mastercard — приостановка производства карт, отключение нескольких банков.

Maersk — остановка поставок в/из рф — прощай шмот с Ali express и ASOS.

Mercedes — выход из страны.

Megogo — удаление всех русских фильмов.

Metro — увольнение 10к сотрудников.

Mitsubishi — увольнение работников 141 сервисного центра.

Microsoft Office — обсуждается широкий комплекс мер.

Mobile World Congress — отказ аккредетации для делегации из РФ.

NFT — блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.

NHL — полный блок для игроков из РФ.

Netflix — блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.

Nike — закрывают все магазины.

Nintendo — запрет на покупки в рублях.

Nestle — закрывает все 6 фабрик в РФ

OnlyFans — закрытие в стране.

Paysera — блокировка.

PayPal — заморозка счётов на вывод.

Paramount — блок кинопроката.

Parimatch — отозвали франшизу.

Play Station — невозможно совершить оплату.

Pornhub — запрет на доступ к контенту.

Porsche — выход из рф.

Renault — выход с рынка.

Samsung pay — блокировка сервиса.

Snapchat — аут из аппки в РФ и Беларуси.

Scania — выход из РФ.

SpaceX — поставка Starlink Украине.

Shell — разрыв контракта с Газпромом.

Spotify — невозможность оплаты подписки.

Sony — блок кинопроката.

Twitter — нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.

TikTok — массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми.

Toyota — увольнение 2 600 сотрудников.

UEFA — отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв. контракта с генеральным спонсором газпром.

UPS — полный запрет поставок.

Universal pictures — блок кинопроката.

Visa -блокировка банкам под сакнциями.

Volvo — выходят из РФ.

Yandex — исключение акций компании с котировок на NY бирже.

YouTube — блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.

Warner Bros — отмена всего кинопроката.

Webmoney — запрет транзакций.

Wolkswagen — выходят из страны.

Zoom — отзыв лицензий на разработку.

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