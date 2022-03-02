Статус бизнес-изоляции РФ на 2 марта (список) — Finance.ua

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков и запретил поставлять евро агрессору (Открытие, «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банка Россия», «Совкомбанк», «Внешэконбанк» (ВЭБ) и ВТБ БАНК), а многие компании прекратили работу и изолировали РФ.
Apple Pay — США и ЕС ввели санкции в отношении 5 банков из России, поэтому они перестали работать с Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.
Apple — полный выход с рынка.
Adidas — отказ от работы со сборной по футболу.
Audi — выходят с рынка.
AMD — запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.
Amazon — полный блок всего ритейла.
Adobe — полный блок.
British Petrolium — вышли из Роснефти 20% акций.
BBC — отзыв лицензий на вещание.
BMW — закрывает заводы, блокирует поставки.
Bolt — выход с рынка.
Boeing — выход с рынка.
Chevrolet — выходят с рынка.
Cannes Festival — блок рф делегации.
Cadillac — выходят с рынка.
Carlsberg — ограничение экспорта.
Cex Io — крипто площадка банит ру юзеров.
Cinema 4D — не работает приложение.
Coca Cola — выход с рынка.
Danone — выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино.
Disney — отмена всех фильмов.
Dell — выход с рынка.
Dropbox — перестанет работать в стране через несколько дней.
DHL — выход с рынка.
Eurovision — дисквалификация.
Ericsson — выход с рынка.
Exxon Mobil — отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.
Etsy — блок всех балансов на ру счетах.
Facebook — бан аккаунтов РФ СМИ.
FedEx — полный запрет поставок.
Formula 1 — отмена турнира в Сочи.
Ford — закрывает все магазины.
FIFA — дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.
Google Pay — частичный блок.
Google Maps — блок инфо для РФ.
General Motors — останавливает экспорт.
HP — запрет ввоза.
Harley Davidson — прекращение поставок.
Instagram — блокировка пропаганды.
Intel — запрет поставки микрочипов.
Jaguar — выходят с рынка.
Jooble — удалили сервис и сделали заявление.
KUNA — выход м рынка.
Lenovo — выход с рынка.
LinkedIn — готовятся к полному выходу из страны.
MOK — отмена всех соревнований.
Mastercard — приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
Maersk — остановка поставок в/из рф — прощай шмот с Ali express и ASOS.
Mercedes — выход из страны.
Megogo — удаление всех русских фильмов.
Metro — увольнение 10к сотрудников.
Mitsubishi — увольнение работников 141 сервисного центра.
Microsoft Office — обсуждается широкий комплекс мер.
Mobile World Congress — отказ аккредетации для делегации из РФ.
NFT — блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.
NHL — полный блок для игроков из РФ.
Netflix — блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.
Nike — закрывают все магазины.
Nintendo — запрет на покупки в рублях.
Nestle — закрывает все 6 фабрик в РФ
OnlyFans — закрытие в стране.
Paysera — блокировка.
PayPal — заморозка счётов на вывод.
Paramount — блок кинопроката.
Parimatch — отозвали франшизу.
Play Station — невозможно совершить оплату.
Pornhub — запрет на доступ к контенту.
Porsche — выход из рф.
Renault — выход с рынка.
Samsung pay — блокировка сервиса.
Snapchat — аут из аппки в РФ и Беларуси.
Scania — выход из РФ.
SpaceX — поставка Starlink Украине.
Shell — разрыв контракта с Газпромом.
Spotify — невозможность оплаты подписки.
Sony — блок кинопроката.
Twitter — нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.
TikTok — массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми.
Toyota — увольнение 2 600 сотрудников.
UEFA — отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв. контракта с генеральным спонсором газпром.
UPS — полный запрет поставок.
Universal pictures — блок кинопроката.
Visa -блокировка банкам под сакнциями.
Volvo — выходят из РФ.
Yandex — исключение акций компании с котировок на NY бирже.
YouTube — блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.