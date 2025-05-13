Президент подписал закон о ратификации соглашения с США — Finance.ua

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Президент подписал закон о ратификации соглашения с США

Казна и Политика
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Президент подписал закон о ратификации соглашения с США
Президент подписал закон о ратификации соглашения с США
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Как сообщили в пресс-службе парламента, этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в экономику Украины, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших от войны регионов.
«Ратификация соглашения позволит запустить полноценную работу фонда. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о формировании нового доверия со стороны стратегического партнера — Соединенных Штатов Америки», — добавили там.
Напомним, украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых 8 мая.

Подробнее о соглашении

«Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новые технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США», — заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он назвал пять ключевых принципов соглашения:
  1. Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
  2. Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
  3. Новые инвестиции, а не долги.
  4. Гарантированные инвесторы и покупатели Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».
  5. Согласованность с евроинтеграционным курсом.
Все, что нужно знать и понимать украинцам о соглашении с США Finance.ua, рассказал в материале по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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