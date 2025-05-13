Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов — Finance.ua

Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов

Кабинет министров Украины планирует внести в парламент законопроект об увеличении расходов обороны как минимум на 200 млрд грн для того, чтобы профинансировать выплату денежного довольствия военнослужащим в конце года.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. Эту информацию ЭП подтвердили собеседники в бюджетном комитете Рады.

«Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 млрд грн», — заявил Железняк.

Читайте также Шмыгаль подтвердил миллиард евро от ЕС на оборонку: что еще обсудил с Каллас

В то же время, собеседники ЭП в парламенте добавили, что законопроект правительства необходимо проголосовать уже в июне, поскольку летом этого года в графике заседаний парламента будут большие перерывы, что усложнит своевременное внесение изменений в бюджет и поставит под риск выплату денежного довольствия военным уже осенью 2025 года.

Кроме того, собеседники ЭП в парламенте, ознакомленные с состоянием исполнения бюджета Министерства обороны, добавили, что текущие изменения в бюджет будут не последними в 2025 году. Вероятно, в конце года возникнет необходимость увеличить расходы на оборону еще раз, однако предыдущий объем этих дополнительных расходов пока неизвестен.

Читайте также Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП

Отметим, что необходимость увеличения бюджета обороны в 2025 году связана с тем, что Минобороны проводит систематическое приближение расходов. Так, в начале года министерство использовало на закупку вооружения расходы, которые были расписаны на конец года на выплату денежного довольствия.

Иными словами, в случае, если изменения в государственную смету приняты не будут, государство уже осенью этого года не сможет осуществлять выплаты денежного довольствия военнослужащим.

Приближение расходов Минобороны осуществляет в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны, которым предполагалась интенсификация закупки вооружения и боеприпасов. Соответствующее решение было принято в конце 2024 года из-за опасений потенциальных проблем с получением оборонной помощи от США.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.