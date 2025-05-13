Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов — Finance.ua
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Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов

Казна и Политика
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Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов
Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов
Кабинет министров Украины планирует внести в парламент законопроект об увеличении расходов обороны как минимум на 200 млрд грн для того, чтобы профинансировать выплату денежного довольствия военнослужащим в конце года.
Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. Эту информацию ЭП подтвердили собеседники в бюджетном комитете Рады.
«Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 млрд грн», — заявил Железняк.
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В то же время, собеседники ЭП в парламенте добавили, что законопроект правительства необходимо проголосовать уже в июне, поскольку летом этого года в графике заседаний парламента будут большие перерывы, что усложнит своевременное внесение изменений в бюджет и поставит под риск выплату денежного довольствия военным уже осенью 2025 года.
Кроме того, собеседники ЭП в парламенте, ознакомленные с состоянием исполнения бюджета Министерства обороны, добавили, что текущие изменения в бюджет будут не последними в 2025 году. Вероятно, в конце года возникнет необходимость увеличить расходы на оборону еще раз, однако предыдущий объем этих дополнительных расходов пока неизвестен.
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Отметим, что необходимость увеличения бюджета обороны в 2025 году связана с тем, что Минобороны проводит систематическое приближение расходов. Так, в начале года министерство использовало на закупку вооружения расходы, которые были расписаны на конец года на выплату денежного довольствия.
Иными словами, в случае, если изменения в государственную смету приняты не будут, государство уже осенью этого года не сможет осуществлять выплаты денежного довольствия военнослужащим.
Приближение расходов Минобороны осуществляет в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны, которым предполагалась интенсификация закупки вооружения и боеприпасов. Соответствующее решение было принято в конце 2024 года из-за опасений потенциальных проблем с получением оборонной помощи от США.
По материалам:
Економічна Правда
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