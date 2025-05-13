Индикатор устойчивости: сколько заработали местные бюджеты за четыре месяца — Finance.ua

Индикатор устойчивости: сколько заработали местные бюджеты за четыре месяца
Поступления в местные бюджеты за четыре месяца текущего года выросли на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в Telegram-канале.
В целом местные бюджеты за январь-апрель получили более 156,3 млрд грн. Это на 24,4 млрд грн больше, чем в прошлом году.
«Благодарен каждому налогоплательщику. Рост поступлений в местные бюджеты в условиях войны — индикатор устойчивости общин и их финансовой самостоятельности. Эти средства позволяют реализовывать важные социальные местные инициативы», — написал Кравченко.
Основные источники наполнения в январе — апреле 2025:
- налог на доходы физических лиц — почти 87,7 млрд грн (+21% к январю — апрелю 2024 года),
- единый налог — 28,6 млрд грн (+14,6%),
- налог на имущество — почти 18,2 млрд грн (+14,5%),
- налог на прибыль предприятий — 11,8 млрд грн (+12,1%),
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — 809,3 млн грн (+61,2%),
- туристический сбор — 99,1 млн грн (+35,4%).
Справка Finance.ua:
- В рамках текущего созыва парламента не предусматривается никакого дополнительного повышения налогов. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев;
- по поводу дальнейших изменений в налоговой системе, нардеп сослался на «Национальную стратегию доходов до 2030 года», где четко расписаны этапы реформирования. Однако, по словам Гетманцева, эти изменения произойдут только после окончания военного положения;
- в то же время Международный валютный фонд на Spring Meetings-2025 в Вашингтоне дал Украине ряд рекомендаций по наполнению государственного бюджета на 2026 год. Речь шла, в частности, о повышении некоторых налогов.
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