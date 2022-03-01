Россия должна быть отрезана от резевов МВФ, - Конгресс США — Finance.ua

Россия должна быть отрезана от резевов МВФ, - Конгресс США

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МВФ

Депутаты-республиканцы Конгресса США потребовали от министра финансов США Джанет Йеллен запретить России обменивать 17 млрд долларов резервов Международного валютного фонда, которые она получила в прошлом году. Кроме того, Россия должна быть отрезана от любого финансирования со стороны МВФ.

Об этом сообщает Reuters

В письме к Йеллен 41 депутат Конгресса заявил, что выделение специальных прав заимствования на сумму 650 миллиардов долларов членам МВФ, которое она поддержала, было ошибкой, которая подорвала санкции против России еще до того, как она вторглась в Украину.

«Враждебное вторжение в Украину на этой неделе демонстрирует, почему МВФ никогда не должен был одобрять общее распределение SDR на сумму 650 миллиардов долларов в августе 2021 года», — говорится в письме законодателей от 28 февраля.

Все члены МВФ получили SDR, обеспеченные долларами, евро, иенами, фунтами стерлингов и юанями, пропорционально их доле в Фонде в рамках распределения, направленного на помощь более бедным странам в борьбе с пандемией COVID-19. Но чтобы потратить 17 миллиардов долларов в SDR, которые она получила, России необходимо найти страну-партнера, готовую обменять их на базовые валюты в виде процентного кредита.

Соединенные Штаты и западные союзники ввели санкции против центрального банка России , направленные на нейтрализацию резервов Москвы в размере 640 миллиардов долларов, что затруднило бы такую сделку и подвергло бы санкциям контрагента.

Но законодатели использовали вторжение, чтобы повторить свою давнюю критику распределения SDR, которое также предоставило SDR Китаю и Ирану. Они сказали, что Йеллен должна оказать давление на членов МВФ, чтобы они официально согласились не обменивать российские SDR, и должна возражать против дальнейшего распределения, поскольку они предоставят Москве больше активов.

«Мы не можем позволить, чтобы эти резервные активы помогли режиму противостоять последним санкциям, объявленным президентом, не говоря уже о том, чтобы предложить дополнительные миллиарды за счет дополнительных ассигнований», — написали законодатели во главе с представителем Френч Хилл от Арканзаса и сенатором Биллом Хагерти от Индианы.

Законодатели также заявили, что Йеллен и союзники США должны предусмотреть обстоятельства, чтобы заблокировать финансовую помощь, если экономически ослабленная Россия будет вынуждена обратиться к МВФ за будущими кредитами.

«Как крупнейший акционер МВФ, Соединенные Штаты несут ответственность за то, чтобы фонд не использовался не по назначению для поддержки разжигания войны Россией в Украине», — написали законодатели.

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