Глава британского МИД заявила, что сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT — Finance.ua

«[Вместе с другими странами] мы договорились об отключении многих российских банков от SWIFT, что отрежет им доступ к международным финансам. Это первый шаг к полному запрету на операции с помощью SWIFT», — сказала Трасс.
По словам министра, помимо новых планируемых санкций в отношении РФ, Лондон намерен «в ближайшие недели представить новое законодательство с целью введения новых санкций против оккупированных Россией территорий Донбасса, Белоруссии, а также ограничения российских депозитов в британских банках».
Справка Finance.ua:
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