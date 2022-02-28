Глава британского МИД заявила, что сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT — Finance.ua
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Глава британского МИД заявила, что сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT

Сегодня 19:29Мир
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Отключение ряда банков РФ от SWIFT — только первый шаг из тотального запрета, отметила Трасс.
Глава британского МИД заявила, что сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT. Об этом сообщает российское издание fomag.ru.
Западные страны сделали первые шаги, направленные на полное отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, говорит глава МИД королевства.
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«[Вместе с другими странами] мы договорились об отключении многих российских банков от SWIFT, что отрежет им доступ к международным финансам. Это первый шаг к полному запрету на операции с помощью SWIFT», — сказала Трасс.
По словам министра, помимо новых планируемых санкций в отношении РФ, Лондон намерен «в ближайшие недели представить новое законодательство с целью введения новых санкций против оккупированных Россией территорий Донбасса, Белоруссии, а также ограничения российских депозитов в британских банках».

Справка Finance.ua:

  • лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США выступили с общим заявлением о том, что обязуются исключить отдельные российские банки из системы SWIFTТ как дальнейшие ограничительные экономические меры из-за войны против Украины;
  • большинство молдавских банков 28 февраля отказались брать в обмен российские рубли;
  • два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: fomag.ru
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