Китайские банки присоединились к санкциям против России — Finance.ua

Китайские банки присоединились к санкциям против России

Сегодня 16:52 — Мир

Два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров, сообщает Bloomberg

Офшорные подразделения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы для покрытия сделок с российскими сырьевыми экспортерами. Банк полностью прекратил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях. Для каждого такого решения требуется одобрение вышестоящего руководства.

Bank of China также ограничил финансирование покупок российского сырья по решению собственного риск-менеджмента. Как сообщили источники Bloomberg, банк ожидает развернутых рекомендаций национального регулятора.

По их словам, в прошлом крупнейшие китайские банки соблюдали санкции против Ирана, КНДР и даже гонконгских чининовников, опасаясь попасть под вторичные меры американского Минфина.

«Китайские финансовые институты серьезно относятся к комплаенсу по санкциям», — говорит Бен Костерзева, консультант Hogan Lovells в Гонконге. — Они не хотят сами попасть под санкции и потерять доступ к долларовым транзакциям".

В четверг стало известно, что западные банки начали отказывать в выдаче аккредитивов под поставки российской нефти. В результате по меньше три из крупнейших энергокомпаний Европы не смогли провести сделки.

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