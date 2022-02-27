От SWIFT отключат не Россию, а только несколько банков — Finance.ua

От SWIFT отключат не Россию, а только несколько банков

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От SWIFT отключат не Россию, а только несколько банков

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США выступили с общим заявлением о том, что обязуются исключить отдельные российские банки из системы SWIFTТ как дальнейшие ограничительные экономические меры из-за войны против Украины.

Текст заявления распространен в субботу Европейской комиссией.

«Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, осуждаем путинскую войну и нападение на суверенную нацию и народ Украины. Мы поддерживаем украинское правительство и украинский народ в их героических усилиях по сопротивлению российскому вторжению. Война России является посягательством на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны. Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно обеспечим, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом», — говорится в заявлении.

В ней лидеры также констатировали, что, «во-первых, мы обязуемся исключить отдельные российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT».

«Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе», — пояснили они.

Во-вторых, лидеры обязались ввести ограничительные меры, которые «не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы взорвать влияние наших санкций».

В-третьих, мы обязуемся действовать против людей и организаций, которые способствуют войне в Украине и вредной деятельности российского правительства. В частности, мы обязуемся принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых «золотых паспортов», которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам", — предупредили россиян лидеры.

В-четвертых, они обязались создать на этой неделе трансатлантическую оперативную группу, которая обеспечит эффективное применение финансовых санкций путем выявления и замораживания активов подпадающих под санкции и компаний, находящихся в рамках их юрисдикции.

«В рамках этих усилий мы обязуемся применять санкции и другие финансовые и принудительные меры в отношении других российских должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособий для выявления и замораживания активов, которыми они обладают в наших юрисдикциях Мы также будем привлекать другие правительства и будем работать над обнаружением и прекращением движения доходов, полученных незаконным путем, и лишим этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру», — говорится в заявлении.

«Наконец-то мы активизируем или будем координировать действия против дезинформации и других форм гибридной войны. Мы поддерживаем украинский народ в этот темный час. Даже кроме мер, которые мы объявляем сегодня, мы готовы принять дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину», — заверили российское руководство лидеры стран-подписантов заявления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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