Молдова: банки перестали принимать российские рубли — Finance.ua

Молдова: банки перестали принимать российские рубли
Большинство молдавских банков 28 февраля отказались брать в обмен российские рубли.
Об этом, как пишет «Европейская правда» , сообщило молдавское издание NewsMaker.
Некоторые банки готовы только продавать российские рубли, а вот купить российскую валюту согласны только частные обменные кассы.
Во многих обменных пунктах при коммерческих банках русские рубли не берут, к примеру, в maib, Moldindconbank, Victoriabank и остальных.
Некоторые банки только продают российские рубли, например OTP Bank.
Еще один молдавский банк Eximbank выставил курс покупки российского рубля один бан за один рубль, а курс продажи — 22 бана за один рубль.
Некоторые пункты обмена валют все же обменивают российские рубли. Самый выгодный курс, который видел корреспондент издания — 0,16-0,22 лея за один рубль. В некоторых обменниках курс значительно ниже.
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