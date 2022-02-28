Молдова: банки перестали принимать российские рубли — Finance.ua

Молдова: банки перестали принимать российские рубли

Сегодня 14:47 — Мир

Большинство молдавских банков 28 февраля отказались брать в обмен российские рубли.

Некоторые банки готовы только продавать российские рубли, а вот купить российскую валюту согласны только частные обменные кассы.

Читайте также: Падение рубля установило рекорд

Во многих обменных пунктах при коммерческих банках русские рубли не берут, к примеру, в maib, Moldindconbank, Victoriabank и остальных.

Некоторые банки только продают российские рубли, например OTP Bank.

Еще один молдавский банк Eximbank выставил курс покупки российского рубля один бан за один рубль, а курс продажи — 22 бана за один рубль.

Некоторые пункты обмена валют все же обменивают российские рубли. Самый выгодный курс, который видел корреспондент издания — 0,16-0,22 лея за один рубль. В некоторых обменниках курс значительно ниже.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью