Великобритания решила заблокировать операции главного банка России — Finance.ua

Великобритания решила заблокировать операции главного банка России

Сегодня 13:10 — Мир

Великобритания решила заблокировать операции главного банка России

Великобритания намерена ввести еще один пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. В этот раз под удар попадет Центральный банк РФ (ЦБ РФ, аналог украинского НБУ).

Новые санкции анонсировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Работая с нашими партнерами и „Большой семеркой“, мы полны решимости ввести самые строгие экономические меры против президента [Владимира] Путина за его мерзкую кампанию против Украины. Путин должен потерпеть неудачу», — заявил Джонсон.

Как уточняется в заявлении британского правительства, санкции направлены против Центробанка РФ и вводятся совместно с США и ЕС. Они должны заблокировать валютные резервы России на $640 млрд.

Таким образом, западные страны могут подорвать способность ЦБ РФ поддерживать рубль. Ведь чтобы противодействовать стремительному обвалу российской валюты, центробанк обычно продает валюту из резервов. А если ЦБ РФ не сможет совершать сделки с валютой, это станет невозможным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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