российское правительство планирует не позволить иностранным банкам легко уйти из страны — Finance.ua

российское правительство планирует не позволить иностранным банкам легко уйти из страны Сегодня 15:29 — Фондовый рынок

российское правительство планирует не позволить иностранным банкам легко уйти из страны

Заместитель министра финансов рф Алексей Моисеев заявил, что правительство не позволит иностранным банкам легко уйти из страны.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной — мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов», — сказал Моисеев.

Отвечая на вопрос о заявках на продажу активов, Моисеев сказал, что австрийский Райффайзен банк не обращался с такой просьбой.

Он также рассказал, что ему известно о заявке одного иностранного банка на продажу активов, которая находится на рассмотрении правительственной комиссии.

Издание The Moscow Times сообщает, что возможность выхода из рф рассматривают Райффайзен банк, «ЮниКредит» и Ситибанк , суммарные активы которых перед началом великой войны составляли 3,5 трлн рублей (27,5 млрд долл.) и которые держали вклады российских граждан почти на 1 трлн руб. (27,5 млрд долл.).

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Напомним, в июле 2023 года KSE Institute идентифицировал еще 8 иностранных компаний, покинувших российский рынок, а их общее количество с начала полномасштабного вторжения уже достигло 262.

По состоянию на март 2022 года в россии работали 52 банка с иностранным капиталом. За полтора года полномасштабной войны против Украины полностью вышли из российского рынка только 13 финучреждений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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