российский рубль приблизился к отметке 100 за доллар США — Finance.ua

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российский рубль приблизился к отметке 100 за доллар США

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российский рубль приблизился к отметке 100 за доллар США
российский рубль приблизился к отметке 100 за доллар США
Падение российского рубля продолжается на фоне значимого оттока валюты, ухудшения условий внешней торговли и санкций в связи с войной против Украины.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается, падение российского рубля почти не уменьшается на фоне значительного оттока валюты из рф и ухудшения условий внешней торговли, поскольку санкции из-за войны в Украине негативно влияют на российскую экономику.
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«Рубль торговался ниже 97 за доллар сегодня и приближается к отметке 100 за доллар, уровень, который последний раз наблюдался в течение первого месяца после того, как российский лидер владимир путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года», — говорится в сообщении.
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Ожидается, что профицит счета текущих операций — примерно разница между экспортом и импортом — будет близок к нулю в июле после того, как в июне стал отрицательным, по оценкам Bloomberg Economics.
Как ожидается, профицит счета текущих операций — разница между экспортом и импортом — будет близок к нулю в июле после того, как в июне он стал отрицательным. Глава Центрального банка рф Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину для обвала рубля, за исключением интервенции для поддержки обменного курса.
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Последние данные Центрального банка рф показали, что в июне крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы — ключевой источник получения твердой валюты для москвы после вторжения — сократились до 6,9 млрд долларов в июле с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года.
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Психологически важная отметка в 100 рублей за доллар может быть достигнута в ближайшее время, считает Георгий Ващенко, заместитель руководителя исследовательского отдела Freedom Finance Global, находящегося в Астане.
«Я бы не ожидал, что тенденция к ослаблению прекратится», — сказал Ващенко.
Как сообщалось, курс доллара и евро резко поднялся по отношению к рублю после начала полномасштабной войны россии против Украины. После чего российские власти предприняли меры по искусственному поддержанию относительно низкого курса.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Укрінформ
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