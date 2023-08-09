Объемы частных денежных переводов в июне уменьшились на 14,6% — до $917 млн — Finance.ua
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Объемы частных денежных переводов в июне уменьшились на 14,6% — до $917 млн

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Объемы частных денежных переводов уменьшились на 14,6% и составили 917 млн ​​долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за рубежа, увеличилась на 3,2%, тогда как другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, уменьшились на 31,2%.
В целом по официальным каналам направлено на 17,2% переводов меньше, чем в июне прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 11,3% по сравнению с июнем прошлого года.
Итого за январь — июнь 2023 года объемы денежных переводов уменьшились на 12,3%, в том числе: чистая оплата труда — на 11,4%, частные трансферты — на 14,3%.

Справка Finance.ua:

  • в 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом;
  • в 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Банковские переводы: если отправили деньги не туда

По материалам:
Finance.ua
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