россияне обманули компанию из Китая на $20 миллионов — Finance.ua

россияне обманули компанию из Китая на $20 миллионов Сегодня 10:45 — Криминал

россияне обманули компанию из Китая на $20 миллионов

Крупная китайская государственная компания, трейдер сырьевых товаров Wuchan Zhongda Group понесла убытки на $20 миллионов из-за мошенничества российских партнеров. Она не получила 2000 тонн меди, купленной в рф.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что государственный китайский трейдер сырьевых товаров понес убытки после исчезновения партии меди из россии стоимостью почти 20 миллионов долларов, что вновь вызвало опасения относительно мошенничества на рынке покупки и продажи сырья.

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По данным издания, Wuchan Zhongda Group, продажи которой составили 580 миллиардов юаней (80 миллиардов долларов) в 2023 году, купила 2000 тонн рафинированной меди с российского металлургического завода, которая должна была быть поставлена ​​в мае, но так и не дошла до порта.

Вместо этого, согласно документам, металл был оформлен как гораздо более дешевый гранит и, вероятно, попал в Турцию, согласно записям судоходной компании, обрабатывавшей груз.

Груз отправился из Санкт-Петербурга в начале этого года и должен был прибыть в китайский порт Нинбо в конце мая.

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Медь на Лондонской бирже металлов в прошлый раз стоила 9821 доллар за тонну, так что по сегодняшним ценам партия стоила бы почти 20 миллионов долларов. В прошлом году общий импорт Китаем рафинированной меди составил в среднем более 300 000 тонн в месяц для использования в различных отраслях промышленности, включая строительство, передачу электроэнергии и чистую энергию.

Сотрудники китайской компании посетили россию, чтобы расследовать инцидент, но им даже не удалось найти указанный в документах металлургический завод.

После этого случая, по словам источников агентства, китайские фирмы начали проводить внутренние проверки контрактов с российскими фирмами.

Bloomberg отмечает, что международная торговля металлами неоднократно сталкивалась с запутанными мошенническими схемами, включающими поддельные складские квитанции и контейнеры, наполненные обычными камнями. Торговый гигант Trafigura Group в прошлом году столкнулся со схемой исчезновения металлов, что нанесло фирме ущерб более чем на полмиллиарда долларов.

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков меди, а Китай — крупнейшим потребителем. Западные санкции, наложенные на российские товары после вторжения в Украину, расширяют торговлю между двумя странами, а китайские покупатели пользуются скидками и другими выгодными условиями оплаты, чтобы поддерживать торговлю.

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