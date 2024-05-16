россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков — росСМИ Сегодня 11:10 — Мир

россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков — росСМИ

владимир путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, пишет The Bell. По итогам переговоров делегации россии и Китая подписали десять соглашений, а такоже заявили о партнерстве и стратегическом взаимодействии.

путин заявил, что москва и Пекин будут укреплять контакты по линии банков. По его словам, взаимные инвестиции защищены от третьих стран.

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«Взаимные торговля и инвестиции [рф и КНР] надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках.

Мы договорились, что россия и Китай будут и дальше укреплять контакты по линии кредитных банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов", — сказал он.

Си Цзиньпин в свою очередь пообещал, что оба государства будут придерживаться принципов «неприсоединения и неконфронтации» и отношений против третьих стран, а также углублять политическое взаимодействие.

Справка Finance.ua:

С конца марта 2024 года китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты и наборы для сборки электроники, в частности серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры.

Ранее в феврале 2024 года СМИ писали, что три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

В марте стало известно, что крупные банки Китая, который нарастил импорт российской нефти, перестали принимать платежи в юанях из россии и начали возвращать такие транзакции клиентам. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление для росСМИ гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина. По его словам, среди тех, кто отказался от российских платежей, находится по меньшей мере восемь кредитных организаций: Ping An Bank и Bank of Nengbo, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang.



Также юаневые платежи не проходят через банки с международным участием: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Но большинство из них перестали проводить операции с российскими клиентами еще два года назад.



The Bell По материалам:

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