российский суд арестовал все средства JPMorgan в рф — Finance.ua

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российский суд арестовал все средства JPMorgan в рф

Мир
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российский суд арестовал все средства JPMorgan в рф
российский суд арестовал все средства JPMorgan в рф
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 апреля вынес решение о блокировании всех счетов JPMorgan в россии, включая счета дочерних компаний, по ходатайству российского госбанка ВТБ.
Об этом сообщает Reuters.
Дело ВТБ против JPMorgan является частью попыток российского банка вернуть замороженные после 24 февраля 2022 средства на зарубежных счетах.
На прошлой неделе JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ в Нью-Йорке с требованием прекратить попытки вернуть 439,5 млн долл. со счета, заблокированного в США.
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В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена в начале этого месяца, JPMorgan назвал попытку ВТБ вернуть деньги в россии «вопиющим нарушением» соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.
Крупнейший американский банк заявил, что американское законодательство запрещает ему возвращать 439,5 млн дол.
По материалам:
Економічна Правда
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