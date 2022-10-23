JP Morgan начнет токенизировать депозиты в евро — Finance.ua

JP Morgan начнет токенизировать депозиты в евро Сегодня 04:13 — Финтех и Карты

JP Morgan начнет токенизировать депозиты в евро

JP Morgan уже разрешает токенизировать депозиты в долларах США с помощью JPM Coin. Теперь банк планирует «в ближайшее время» разрешить токенизировать депозиты в евро на базе блокчейна.

Об этом сообщает Ledgerinsights, ссылаясь на заявление Басека Топрака, руководителя отдела монетных систем Onyx от JP Morgan.

Относительно темы JPM Coin, Топрак подчеркнул разницу между уже существующими программируемыми платежами и программируемыми деньгами на основе блокчейна. Для компаний многие банки уже дают триггерные платежи, не связанные с блокчейном.

Читайте также В ФРС раскритиковали идею запуска цифрового доллара

Токенизированные деньги на блокчейне создают эффективность, поскольку они выступают одновременно в качестве записи стоимости, обеспечивают движение денег и поддерживают возможность программирования. Это контрастирует с текущим статусом денег, существующих в электронном виде в банковской базе данных с отдельными платежными каналами для перевода денег. Это создает неэффективность при перемещении денег между бухгалтерской книгой и платежными системами.

Блокчейн устраняет процедуры согласования, поскольку обе стороны имеют доступ к общей бухгалтерской книге.

В то время как в прошлом одна компания могла инициировать платеж или другая просить о платеже, с программируемыми на блокчейные деньгами обе стороны заранее договариваются о том, какие данные будут запускать перевод.

Читайте также ЕС поддержал закон о регулировании криптовалют

Например, система считает, что портовые платежи являются хорошим примером, когда судно, входящее в порт, не должно уплачивать портовые сборы слишком рано, потому что оно может изменить свой маршрут. Если же он произведет платеж слишком поздно, выгрузка товаров может затянуться. С помощью GPS можно оптимизировать и автоматизировать время проведения платежей.

В JP Morgan также заявили, что видят потенциал в секторе NFT.

«Технология NFT сегодня недостаточно удобна для массового внедрения», — сказал Броды Малдериг, отвечающий за финтех в JP Morgan, выступая на конференции Crypto Assets.

В частности, он рассказал обо всех препятствиях, через которые приходится проходить некоторым пользователям, чтобы купить NFT. Если они еще не занимаются криптовалютой, то самое простое — это перевести деньги на криптовалютную биржу. Но потом пользователи должны перевести их на свой кошелек, купить оборудование, чтобы убедиться в его безопасности, а затем купить NFT. Они также должны опасаться фишинговых мошенничеств и риска потерять seed-фразу к своему кошельку.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.