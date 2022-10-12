ЕС поддержал закон о регулировании криптовалют — Finance.ua

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ЕС поддержал закон о регулировании криптовалют

Финтех и Карты
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ЕС поддержал закон о регулировании криптовалют
ЕС поддержал закон о регулировании криптовалют
Комитет по экономическим и валютным вопросам ЕС проголосовал за новый пакет законов, регулирующий криптовалютную отрасль (MiCA). 28 голосов высказались «за» и только один — «против». Голосование прошло без дальнейшего обсуждения положений документа.
Эксперты подчеркнули, что это свидетельствует о предстоящем одобрении закона Европейским парламентом уже до конца этого года.
В ЕС также поддержали закон об идентификации участников криптовалютных транзакций. Закон позволит эффективно отслеживать и наказывать преступников, использующих рынок цифровых активов для отмывания средств.
Правда, ранее инициатива вызвала критику среди членов криптовалютного сообщества и крупных игроков рынка. Были опасения, что использование частных криптовалютных кошельков подвергнется чрезмерному контролю со стороны регулятора и правоохранителей.
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Отметим, что политики пришли к общему решению относительно правил MiCA после двух лет активных обсуждений и споров. «Принятие законопроекта знаменует конец горячей, но необходимой дискуссии между законодателями ЕС, которая длилась более двух лет», — говорится в сообщении, опубликованном представителями Европейской крипто-инициативы (EUCI), базирующейся в Брюсселе.
«MiCA создает совершенно новый набор правил для криптопроектов — тех, которые изменят текущую позицию криптовалюты как „аутсайдера“ и сделают ее полноправным участником пространства финансовых услуг в ЕС», — подчеркнула соучредитель EUCI Марина Маркезич. Принятый закон будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза в начале 2023 года. Что касается правил MiCA, они вступят в силу в 2024 году.
По материалам:
noworries
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