Закон о регулировании криптовалют окончательно согласован ЕС — Finance.ua

Закон о регулировании криптовалют окончательно согласован ЕС Сегодня 04:18 — Финтех и Карты

Закон о регулировании криптовалют окончательно согласован ЕС

Законодатели Европейского Союза согласовали окончательную формулировку исторического закона о криптовалютах MiCA, который начнет путь к общеевропейской регуляторной политике по цифровым активам.

Согласно информации, предоставленной представительницей Чехии в ЕС Эдитой Хрда, полный текст Постановления о рынках криптовалют (MiCA) был одобрен на встрече послов ЕС в среду.

Следует заметить, что политики пришли к общему решению относительно правил MiCA после двух лет активных обсуждений и споров.

«Принятие законопроекта знаменует конец горячей, но необходимой дискуссии между законодателями ЕС, которая длилась более двух лет», — говорится в сообщении, опубликованном представителями базирующейся в Брюсселе Европейской крипто-инициативы (EUCI).

Теперь законодательный текст будет передан в Европейский парламент, если MiCA одобрят, закон опубликуют в Официальном журнале Европейского Союза в начале 2023 года.

Что касается правил MiCA, они вступят в силу в 2024 году.

«MiCA создает совершенно новый набор правил для криптопроектов — тех, которые изменят текущую позицию криптовалюты как „аутсайдера“ и сделают ее полноправным участником пространства финансовых услуг в ЕС», — подчеркнула соучредитель EUCI Марина Маркезич.

Ранее стало известно, что закон о регулировании криптовалют не включает контроль за DeFi (децентрализованные финансовые системы). MiCA содержит положения о криптовалютах, NFT и стейблкоинах — для последних будет действовать ограничение транзакций до 200 миллионов евро в сутки. Следует заметить, что лимит не будет распространяться на стейблкоины, используемые для покупки криптовалюты. Однако он может применяться для спотовой торговли активами на криптовалютных биржах.

noworries По материалам:

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