В ФРС раскритиковали идею запуска цифрового доллара — Finance.ua

В ФРС раскритиковали идею запуска цифрового доллара Сегодня 04:16 — Финтех и Карты

В ФРС раскритиковали идею запуска цифрового доллара

Запуск национальной цифровой валюты (CBDC) не укрепит положение доллара на мировой арене.

Такое мнение высказал в выступлении в Гарвардском университете член Совета руководителей Федеральной резервной системы США (ФРС) Крис Уоллер.

По его мнению, актив сам по себе не сможет в достаточной степени уменьшить традиционные проблемы, чтобы предотвратить мошенничество, кражи, отмывание денег или финансирование терроризма.

Глава ФРС отметил, что системы цифровых валют могут автоматизировать ряд процессов, который частично решают проблемы отмывания денег и финансирования терроризма, но они не уникальны в этом. По его словам, на международном уровне предпринимаются попытки улучшения трансграничных платежей, причем подавляющее большинство этих улучшений исходит не от CBDC, а от совершенствования имеющихся платежных систем.

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«CBDC вряд ли кардинально изменит ликвидность или глубину американских рынков капитала. Он вряд ли повлияет на открытость экономики, изменит доверие к институтам или укрепит приверженность США верховенству закона. Внедрение CBDC будет связано с рядом затрат и рисков, включая угрозы кибербезопасности и устранение посредничества коммерческих банков, оба эти фактора могут скорее навредить, чем помочь укреплению позиций доллара на международном уровне», — добавил он.

В мае компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, призвала ФРС отказаться от выпуска цифрового доллара, поскольку это может замедлить развитие новых технологий и негативно сказаться на частном секторе стабильных монет. Регулятор приступил к изучению преимуществ CBDC для платежных систем еще в апреле.

cryptomisto По материалам:

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