Mastercard предоставит банкам возможности для торговли криптовалютами — Finance.ua
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Mastercard предоставит банкам возможности для торговли криптовалютами

Финтех и Карты
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Компания Mastercard представила программу Crypto SourceTM, которая позволит финансовым учреждениям предоставлять своим клиентам доступ к безопасным криптовалютным операциям и сервисам.
Согласно исследованию Mastercard New Payments Index, 29% респондентов во всем мире хранят криптовалюту как инвестиции, и 65% опрошенных хотели бы, чтобы связанные с криптовалютами услуги предоставлялись финансовым учреждением, где они обслуживаются и к которым имеют доверие.
Что это даст? Финансовые учреждения-партнеры Mastercard получат доступ к широкому набору услуг по покупке, хранению и продаже отдельных криптовалютных активов, а также к проверенным сервисам по идентификации, кибербезопасности и консультированию. Кроме того, дополнением к программе Crypto Source станет Mastercard Crypto SecureTM — технологическое решение, обеспечивающее дополнительную безопасность криптовалютной экосистемы и помогающее эмитентам карт в соблюдении регуляторных требований.
Сегодня в перечень криптовалютных возможностей, которые компания Mastercard предлагает банкам и финтехам, входят:
  • технологии и партнерская поддержка, обеспечивающая возможность покупки, хранения и продажи отдельных криптоактивов;
  • управление безопасностью, включающее решения Mastercard для идентификации, криптоаналитики, мониторинга транзакций, противодействия отмыванию денег, Know Your Business и стадий жизненного цикла, кибербезопасности и биометрии;
  • оплаты криптовалютой и вывод денег с помощью ряда продуктов, в частности криптокарт, открытого банкинга и трансграничных сервисов. Финансовые учреждения смогут также предлагать дополнительные услуги с использованием технологий Mastercard;
  • управление криптовалютными программами, что включает программный дизайн, разработку продуктов и внедрение технологий, а также оптимизацию выхода на рынок и маркетинговый консалтинг. Mastercard обеспечивает всестороннюю поддержку банков, финтех-компаний и эмитентов в реализации криптопрограмм.
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Для поддержки новой программы Mastercard расширяет партнерство и взаимодействие с Paxos Trust Company, одной из ведущих регулируемых блокчейн-платформ. В рамках партнерства Paxos будет предоставлять услуги по торговле и хранению криптоактивов от имени банков, тогда как Mastercard с помощью собственных технологий будет интегрировать эти возможности в существующие банковские интерфейсы, обеспечивая бесшовный опыт взаимодействия для потребителей.
Сегодня Mastercard Crypto Source находится в стадии подготовки к запуску пилотных программ. Дополнительная информация о широкой доступности программы появится позже.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По материалам:
Finance.ua
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