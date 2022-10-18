Mastercard предоставит банкам возможности для торговли криптовалютами — Finance.ua

Mastercard предоставит банкам возможности для торговли криптовалютами Сегодня 13:36 — Финтех и Карты

Компания Mastercard представила программу Crypto SourceTM, которая позволит финансовым учреждениям предоставлять своим клиентам доступ к безопасным криптовалютным операциям и сервисам.

Согласно исследованию Mastercard New Payments Index , 29% респондентов во всем мире хранят криптовалюту как инвестиции, и 65% опрошенных хотели бы, чтобы связанные с криптовалютами услуги предоставлялись финансовым учреждением, где они обслуживаются и к которым имеют доверие.

Что это даст? Финансовые учреждения-партнеры Mastercard получат доступ к широкому набору услуг по покупке, хранению и продаже отдельных криптовалютных активов, а также к проверенным сервисам по идентификации, кибербезопасности и консультированию. Кроме того, дополнением к программе Crypto Source станет Финансовые учреждения-партнеры Mastercard получат доступ к широкому набору услуг по покупке, хранению и продаже отдельных криптовалютных активов, а также к проверенным сервисам по идентификации, кибербезопасности и консультированию. Кроме того, дополнением к программе Crypto Source станет Mastercard Crypto SecureTM — технологическое решение, обеспечивающее дополнительную безопасность криптовалютной экосистемы и помогающее эмитентам карт в соблюдении регуляторных требований.

Сегодня в перечень криптовалютных возможностей, которые компания Mastercard предлагает банкам и финтехам, входят:

технологии и партнерская поддержка, обеспечивающая возможность покупки, хранения и продажи отдельных криптоактивов;

управление безопасностью, включающее решения Mastercard для идентификации, криптоаналитики, мониторинга транзакций, противодействия отмыванию денег, Know Your Business и стадий жизненного цикла, кибербезопасности и биометрии;

оплаты криптовалютой и вывод денег с помощью ряда продуктов, в частности криптокарт, открытого банкинга и трансграничных сервисов. Финансовые учреждения смогут также предлагать дополнительные услуги с использованием технологий Mastercard;

управление криптовалютными программами, что включает программный дизайн, разработку продуктов и внедрение технологий, а также оптимизацию выхода на рынок и маркетинговый консалтинг. Mastercard обеспечивает всестороннюю поддержку банков, финтех-компаний и эмитентов в реализации криптопрограмм.

Читайте также Visa и Mastercard разработают технологию криптотранзакций

Для поддержки новой программы Mastercard расширяет партнерство и взаимодействие с Paxos Trust Company, одной из ведущих регулируемых блокчейн-платформ. В рамках партнерства Paxos будет предоставлять услуги по торговле и хранению криптоактивов от имени банков, тогда как Mastercard с помощью собственных технологий будет интегрировать эти возможности в существующие банковские интерфейсы, обеспечивая бесшовный опыт взаимодействия для потребителей.

Сегодня Mastercard Crypto Source находится в стадии подготовки к запуску пилотных программ. Дополнительная информация о широкой доступности программы появится позже.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.