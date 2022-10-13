Visa и Mastercard разработают технологию криптотранзакций — Finance.ua
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Visa и Mastercard разработают технологию криптотранзакций

Финтех и Карты
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Visa и Mastercard разработают технологию криптотранзакций
Visa и Mastercard разработают технологию криптотранзакций
Платежные компании Visa и Mastercard в партнерстве со стартапом MinePlex разработают технологию проведения криптотранзакций.
Как сообщается в пресс-релизе MinePlex, стартап уже получил финансирование в размере $100 млн от инвестиционной компании GEM Digital Limited.
Финансирование будет использоваться для разработки новейших банковских технологий. Продукт компании под названием MinePlex Banking позволит миллионам пользователей совершать быстрые и безопасные цифровые транзакции с помощью банковских карт, мобильных приложений и криптовалют.
В партнерстве с Visa и Mastercard также будет запущен эквайринговый сервис CrossFi, который позволит принимать криптовалюты USDT, BTC, ETH и TRON. Эквайринг будет доступен онлайн и через POS-терминалы на основе процессинговой платформы MinePlex. Кроме того, в ближайшее время ожидается листинг нативного токена PLEX на разных биржах.
В начале октября криптобиржа FTX заключила партнерство с Visa. В рамках сотрудничества биржа выпустит дебетовые карты Visa для клиентов FTX. Запуск пройдет поэтапно. Карты уже доступны в США и в скором времени будут запущены более чем в 40 странах Латинской Америки, Европы и Азии.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По материалам:
cryptomisto
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