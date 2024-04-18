Впервые с 2022 года Китай сократил экспорт в россию — Finance.ua

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Впервые с 2022 года Китай сократил экспорт в россию

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Впервые с 2022 года Китай сократил экспорт в россию
Впервые с 2022 года Китай сократил экспорт в россию
В марте экспорт Китая в рф сократился на 16%, что стало первым таким снижением с середины позапрошлого года.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные китайской таможни.
Причиной этого эксперты считают угрозы Соединенных Штатов в отношении санкций против КНР, если ее товары будут способствовать вторжению россии в Украину.
Агентство отмечает, что путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли между странами во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином: посетить КНР российский президент планирует в мае.
По словам одного из российских источников, сами россияне замедление темпов роста рассматривают в качестве «временного». В то же время официальный Кремль не стал комментировать ситуацию в торговле.
Отметим, что по итогам 2023 г. товарооборот между Пекином и Москвой достиг рекордных 240 млрд дол. Этому способствовал китайский импорт российской нефти и китайский экспорт в рф автомобилей, электроники и оборудования, необходимого для промышленных нужд.

россия и Китай — дружба дает трещину

В апреле сообщалось, что банки КНР начали блокировать российские платежи за компоненты для сборки электроники. Речь шла о так называемых «кит-наборах», в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и проч.
А в марте стало известно, что банки КНР приступили к блокированию платежей из россии в юанях. Среди организаций, отказавшихся проводить транзакции, были как минимум восемь банков, в частности, Great Wall West China и China Guangfa Bank.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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