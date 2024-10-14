россияне незаконно выводят свои деньги из Украины — Finance.ua

россияне незаконно выводят свои деньги из Украины Сегодня 10:15 — Личные финансы

россияне незаконно выводят свои деньги из Украины

С начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает исключать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 621 компания избавилась от российского следа и продолжают работать в Украине и выигрывают миллионные государственные тендеры. Министерство юстиции в 8 из 10 проверок доказало, что регистрационные действия были незаконными. Впрочем, изменения не были отменены, а компании с отбеленной репутацией продолжают работать на рынке Украины.

Об этом сообщает Опендатабот.

По меньшей мере 621 украинская компания исключили владельцев или конечных бенефициаров из россии за последние три года. Избавившись от российского следа, эти бизнесы продолжали работать в Украине.

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Согласно закону , отслеживать и контролировать регистрационные действия должно Министерство юстиции Украины. Поэтому Опендатабот обратился в ведомство с перечнем этих компаний, чтобы узнать, были ли законны подобные изменения.

«По нашему обращению были проведены проверки — только по 10 компаниям из 621. Впрочем, даже в такой небольшой выборке в 8 случаях были выявлены нарушения и факты незаконных регистрационных действий», — подчеркивают в Опендатабот.

Речь идет о таких бизнесах, как:

Раветти Украина — компания с адресом массовой регистрации, которую делит с 75 другими бизнесами. В прошлом году чистая прибыль Раветти Украина составила 4,7 млн ​​грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров почти на 3 млн грн.

Домофон. Инжиниринг. Охрана. В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.

Гестлайф тревел. За прошлый год доход компании составил 1,4 млн. грн.

Эф эс маккензи Украина: в прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.

Центр развития инвестиций и бизнеса с чистой прибылью 312 тысяч гривен за прошлый год.

Эксмо эксчендж Украина, сейчас — Лалана групп. Компания в прошлом году получила убытков на 1,6 млн грн. Кроме того, бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительному производству.

Реосвит — компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации — там же свой юридический адрес отметили еще 53 компании.

Новаком Украина. С 2020 года компания не предоставляет свою финансовую отчетность.

«Ответственность за незаконные перерегистрации понесли некоторые нотариусы или государственные регистраторы, которые удостоверяли изменения. Преимущественно, специалистов временно лишали доступов к реестрам», — сообщают аналитики.

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Еще в одном случае, что касается компании Палви Телеком, нотариус ссылался на вид на постоянное место жительства россиянина в Украине — соответствующий документ действительно должен подпадать под ряд исключений и делать изменения законными. В то же время в той же проверке Минюст не обнаружил в реестрах такой бумаги или сведений о ней, поэтому перерегистрация была признана законной. Последние два года после внесения регистрационных изменений компания активно участвует и выигрывает государственные тендеры: почти на миллион гривен в 2023 и уже на 1,8 миллиона грн с начала 2024 года.

Как работает схема с перерегистрацией бизнеса

Несмотря на подтверждение Минюстом нарушений, ни одно регистрационное действие не отменено, а компании продолжают работать, говорят в Опендатабот.

Как утверждают в Минюсте, регистрационные изменения могут быть отменены либо на основании решения суда, либо в случае, если жалобу подаст лицо, право которого нарушено, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.

В подавляющем большинстве случаев уже прошло больше одного года с момента перерегистрации — то есть сроки упущены. В то же время нет и конкретного пострадавшего от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.

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«На данный момент сложилась довольно странная ситуация: Украина требует от зарубежных партнеров блокирования российских активов и передачи нам этих денег, в то же время россияне спокойно и безнаказанно выводят свои капиталы из Украины. Этот вывод просто не контролируется госучреждениями. Министерство юстиции не может эти нарушения устранить за давностью действий и отсутствием лица, которое пострадало. Какой орган власти в Украине возьмет на себя контроль за перерегистрацией российских активов и отменит сроки давности по таким операциям? Пока эти вопросы остаются открытыми, россияне продолжают выводить свои средства, а их бизнесы — зарабатывать на украинцах и государственных тендерах», — комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

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