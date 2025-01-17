россия потратила более $18 млрд на удары по Украине — Finance.ua
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россия потратила более $18 млрд на удары по Украине

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россия потратила более $18 млрд на удары по Украине
россия потратила более $18 млрд на удары по Украине
россия потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные и дроновые атаки против Украины с начала полномасштабного вторжения.
Об этом пишет UN Press.
«С начала полномасштабного вторжения российская федерация потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные и дроновые удары», — заявил представитель Украины.
Он отметил, что москва будет продолжать эскалацию, пока будет иметь финансовые ресурсы для ведения войны. Основным источником финансирования остаются доходы от экспорта нефти и газа. Именно поэтому важно перекрыть эти финансовые потоки, усиливая первичные и вторичные санкции против российской экономики.
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Ранее издание Foreign Policy писало, что независимо от того, чем именно закончится война в Украине, стратегически россия уже потерпела поражение. В долгосрочной перспективе ее внутреннее и внешнее положение будет хуже, чем было до войны.
Европейский Союз изучает информацию о последствиях атаки россии на одно из крупнейших подземных хранилищ газа в Украине и в настоящее время считает, что это не несет угрозы безопасности поставок газа в ЕС.
По материалам:
УНН
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