Мир для України буде тяжким, але росія стратегічно втрачає більше, — Foreign Policy — Finance.ua
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Мир для України буде тяжким, але росія стратегічно втрачає більше, — Foreign Policy

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Незалежно від того, чим саме закінчиться війна в Україні, стратегічно росія вже зазнала поразки. В довгостроковій перспективі її внутрішнє та зовнішнє становище буде гіршим, ніж було до війни.
Про це в авторській статті для видання Foreign Policy пише старший науковий співробітник аналітичного центру Defense Priorities та Колумбійського університету (США) Раджан Менон.
На його думку, повномасштабне російське вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року мало дві мети. По-перше, приєднати безпосередньо до росії якомога більше території України, в ідеалі — більшу частину правобережжя, а також посадити в Києві маріонетковий проросійський уряд. Другою, більш масштабною метою вторгнення було використати ці здобутки, щоб змінити європейський баланс сил на користь москви.
Аналітик переконаний, що попри успіхи російської армії в 2024 році, досягнути хоча б однієї стратегічної мети путін вже не зможе. Окупацію вже захоплених територій Менон не вважає стратегічним успіхом росії.
На думку аналітика, цим вторгненням росія остаточно відштовхнула від себе Україну, і вона вже ніколи не піде на якусь тісну співпрацю з північним сусідом. «Українська ідентичність тепер визначається прагненням мати якомога менше спільного з росією», — зазначає Менон.
Аналітик переконаний, що за підсумками війни Києву неодмінно закриють двері в НАТО. Однак Україна все одно буде поглиблювати військово-технічні зв’язки із Заходом, просто в інших форматах.
«У сукупності ці події вказують на те, що незалежно від результату війни, Путіну не вдасться досягти своєї головної мети — утримати Україну в зоні впливу росії. Конфлікт також не залишить росію в кращому становищі в інших аспектах», — наголошує експерт.
Менон акцентує, що у 2022 році членство України в НАТО було не ближчим, ніж у 2008 році. Тож своїм вторгненням путін тут нічого принципово не змінив. Натомість він спровокував вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, які до того не виявляли інтересу до альянсу. А решта Європи значно збільшили власні витрати на оборону.
За матеріалами:
УНІАН
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