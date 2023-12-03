Rolls-Royce планирует к 2027 году вдвое увеличить операционную прибыль — Finance.ua

Rolls-Royce планирует к 2027 году вдвое увеличить операционную прибыль Сегодня 02:03 — Технологии&Авто

Rolls-Royce планирует к 2027 году вдвое увеличить операционную прибыль

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc. ставит целью увеличить к 2027 году показатели операционной прибыли и свободного денежного потока более чем вдвое по сравнению с текущим годом.

Rolls-Royce планирует продавать активы, рентабельность которых не соответствует целевым показателям, а также намерена добиться экономии на ежегодных расходах в 400−500 млн фунтов стерлингов.

Как говорится в пресс-релизе компании, целевой показатель операционной прибыли на 2027 год установлен на уровне 2,5−2,8 млрд фунтов (цель на 2023 год — 1,2−1,4 млрд фунтов), маржи операционной прибыли — 13−15%, свободного денежного потока — 2,8−3,1 млрд фунтов (цель на 2023 год — 0,9−1 млрд фунтов), рентабельности капитала — 16−18%.

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Rolls-Royce рассчитывает увеличить маржу операционной прибыли в ключевом для компании подразделении гражданской авиации до 15−17% к 2027 году с 2,5% в 2022 году.

Обнародованные ориентиры являются частью плана нового гендиректора Rolls-Royce Туфана Эргинбилгича, бывшего топ-менеджера BP Plc, возглавившего британскую компанию в январе этого года.

В прошлом месяце Rolls-Royce анонсировала оптимизацию сделок, предусматривающую сокращение 2−2,5 тыс. рабочих мест.

Надежды инвесторов на то, что Эргинбилгич сможет добиться улучшения финансовых показателей Rolls-Royce, привели к скачку стоимости акций компании в 2,8 раза с начала текущего года. Бумаги Rolls-Royce показывают самую лучшую динамику среди компонентов индекса FTSE 100 в этом году.

В течение следующих пяти лет компания планирует продать активы на сумму 1−1,5 млрд фунтов, в том числе операции по выпуску электрических двигателей для самолетов.

Эргинбилгич заявил, что традиционные авиационные силовые установки, по его мнению, останутся основой сектора по крайней мере в последующие 20 лет, а роль электрических и водородных двигателей будет незначительной.

По его словам, устойчивое авиационное топливо (SAF) станет единственным вариантом для крупных самолетов для достижения целей углеродной нейтральности.

В компании рассчитывают, что меры по укреплению баланса позволят ей вернуться к выплатам дивидендов, которые были прекращены с 2020 года.

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