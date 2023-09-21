Представлен самый роскошный Rolls-Royce Phantom (фото) — Finance.ua

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Представлен самый роскошный Rolls-Royce Phantom (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый роскошный Rolls-Royce Phantom (фото)
Представлен самый роскошный Rolls-Royce Phantom (фото), Фото: Mansory
Новый Rolls-Royce Phantom 2023 получил экстравагантную версию Pulse Edition. Создали ее в немецком тюнинг-ателье Mansory.
Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.
Седан Rolls-Royce Phantom Phantom Pulse Edition стал более интересным с виду благодаря новым фарам, радиаторной решетке и аэродинамическому обвесу. Сзади появился спойлер, а хромированные детали заменили черными. Кроме того, установили 24-дюймовые диски и карбоновый капот, а клиренс седана занижен.
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Салон Rolls-Royce Phantom украшен кожей, карбоном и лакированным деревом, причем покупатель может выбрать самые безумные расцветки. На полу появились новые коврики.
Тюнинг Rolls-Royce Phantom от Mansory коснулся и двигателя — отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо подняли до 610 л. с. и 950 Н∙м.
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Mansory Pulse Edition — штучный товар, который будет выпускаться только под заказ. Точная цена не сообщается, но известно, что аналогичные Rolls-Royce Phantom Mansory стоят почти миллион долларов.
По материалам:
Фокус
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