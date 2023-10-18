Rolls-Royce сократит до 2500 сотрудников — Finance.ua

Rolls-Royce сократит до 2500 сотрудников Сегодня 06:28 — Фондовый рынок

Rolls-Royce сократит до 2500 сотрудников

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce объявила, что сократит до 2500 сотрудников, поскольку ее новый генеральный директор стремится построить более эффективный бизнес.

Об этом пишет Reuters.

За последнее десятилетие Rolls-Royce, чьи двигатели и системы используются на самолетах Airbus A350 и Boeing 787, а также на кораблях, подлодках и в энергетике, пережила несколько реструктуризаций, в результате которых было сокращено более 13 тысяч сотрудников.

Возглавивший концерн в январе Туфан Эргинбилгич является последним генеральным директором, пытающимся преодолеть неэффективность компании. Rolls долгое время отставал от прибыли General Electric, своего главного конкурента в секторе широкофюзеляжных самолетов.

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Во вторник компания объявила, что планирует сократить до 2500 должностей из общего количества 42 тыс. сотрудников.

«Это еще один шаг на нашем многолетнем пути трансформации для создания высокоэффективного, конкурентоспособного, устойчивого и растущего Rolls-Royce», — заявили в компании.

Благодаря восстановлению дальнемагистральных перевозок в этом году, а также стратегии Эргинбилгича, акции компании выросли на 133% с января.

Економічна Правда По материалам:

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