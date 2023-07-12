В Microsoft сократили еще более 200 человек — Finance.ua

В Microsoft сократили еще более 200 человек Сегодня 22:22 — Мир

В Microsoft сократили еще более 200 человек

В понедельник, 10 июля, Microsoft объявила о новом раунде сокращений сотрудников. На этот раз под увольнение попали сотрудники службы поддержки клиентов.

Как пишет GeekWire , эти сокращения уже превышают план в 10 тыс. увольнений, который Microsoft объявила еще 18 января. Также издание отмечает, что для Microsoft не редкость реструктурировать части своего бизнеса, когда она начинает новый финансовый год.

В общей сложности увольнения касаются 276 работников — 210 человек в двух офисах в США и 66 сотрудников, работавших удаленно.

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«Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим определять приоритеты и инвестировать в стратегические направления роста для нашего будущего и поддержки наших клиентов и партнеров», — сказали в компании.

По запросу GeekWire компания подтвердила увольнение, но не предоставила подробностей.

Ранее сообщалось, что после сложного 2022 года в Big Tech продолжается волна увольнений тысяч специалистов. Снижение стоимости акций, более низкие темпы роста и высокий уровень инфляции оказали большое влияние на решения руководителей. Но учитывая, что многие технологические компании продолжают работать, возникает вопрос: почему они увольняют столько сотрудников? Об этом мы писали здесь.

Na chasi По материалам:

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