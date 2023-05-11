Microsoft замораживает зарплаты сотрудникам, чтобы инвестировать в ИИ — Finance.ua

Microsoft замораживает зарплаты сотрудникам, чтобы инвестировать в ИИ
Корпорация Microsoft решила в этом году заморозить оплату труда всех сотрудников, занятых полный рабочий день, чтобы справиться с макроэкономическими проблемами.
Об этом пишет Bloomberg.
Главный исполнительный директор Сатья Наделла объяснил во внутренней служебной записке, что этот шаг необходим для получения достаточной доходности для инвестирования в переход основной платформы в сторону искусственного интеллекта.
Однако компания рассмотрит вопрос о повышении ставок для почасовых работников, сохранив при этом программу премирования и вознаграждения акциями, сказал Наделла, не вдаваясь в подробности.
«В этом году экономические условия очень отличаются по многим параметрам, включая потребительский спрос, рынок труда и инвестиции, необходимые для следующего цикла инноваций», — написал он.
В компании отметили, что экономическая среда и серьезные изменения в платформе требуют от Microsoft принятия важных решений о том, как мы инвестируем в наших сотрудников.
Напомним, технологические фирмы сократили расходы по всему миру, чтобы учесть вялый потребительский спрос и укрепить финансы в преддверии потенциальной рецессии. В этом году Microsoft начала сокращать тысячи рабочих мест, присоединившись к коллегам из Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc.
Лидер программного обеспечения в прошлом месяце сообщил о квартальной прибыли и продажах, которые превзошли прогноз, и делает большие ставки на ИИ.
К ним относятся заявленные $10 млрд новых инвестиций в OpenAI и интернет-поисковый чат-бот Bing.
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