Rolls-Royce представил люксовый родстер за более чем $20 миллионов — Finance.ua
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Rolls-Royce представил люксовый родстер за более чем $20 миллионов

Технологии&Авто
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Rolls-Royce представил люксовый родстер за более чем $20 миллионов
Rolls-Royce представил люксовый родстер за более чем $20 миллионов, Фото: Autocar
Британский производитель авто класса люкс Rolls-Royce Motor Cars представил родстер La Rose Noire Droptail.
Об этом сообщает Autocar.
Мощность автомобиля обеспечивает 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, давая общую мощность 593 лошадиные силы и крутящий момент 620 Нм.
Несмотря на то, что Rolls-Royce не раскрывает никаких показателей производительности люксового родстера, он, вероятно, будет похож на модель Dawn с двигателем V12, разгоняясь с нуля до сотни за менее чем 5 секунд. Максимальная скорость не будет превышать 250 км/ч.
Фото: Autocar
Фото: Autocar
Отмечается, что длина двухместного автомобиля 5,3 м, ширина — 2 м, что меньше электрического Spectre.
По мнению экспертов, La Rose Noire Droptail будет стоить более 20 млн долларов США за один экземпляр.
«Drop Tail также отвечает на старый вопрос: можно ли создать автомобиль как искусство? С презентацией этого необычного родстера ответ однозначен: да», — заявил генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.
По материалам:
Укрінформ
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