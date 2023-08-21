Rolls-Royce представил люксовый родстер за более чем $20 миллионов — Finance.ua

Rolls-Royce представил люксовый родстер за более чем $20 миллионов Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Rolls-Royce представил люксовый родстер за более чем $20 миллионов, Фото: Autocar

Британский производитель авто класса люкс Rolls-Royce Motor Cars представил родстер La Rose Noire Droptail.

Об этом сообщает Autocar

Мощность автомобиля обеспечивает 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, давая общую мощность 593 лошадиные силы и крутящий момент 620 Нм.

Несмотря на то, что Rolls-Royce не раскрывает никаких показателей производительности люксового родстера, он, вероятно, будет похож на модель Dawn с двигателем V12, разгоняясь с нуля до сотни за менее чем 5 секунд. Максимальная скорость не будет превышать 250 км/ч.

Фото: Autocar

Отмечается, что длина двухместного автомобиля 5,3 м, ширина — 2 м, что меньше электрического Spectre.

По мнению экспертов, La Rose Noire Droptail будет стоить более 20 млн долларов США за один экземпляр.

«Drop Tail также отвечает на старый вопрос: можно ли создать автомобиль как искусство? С презентацией этого необычного родстера ответ однозначен: да», — заявил генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.

Укрінформ По материалам:

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