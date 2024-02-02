Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica — Finance.ua

Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica Сегодня 07:19 — Фондовый рынок

Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall покупает контрольный пакет акций в размере 72,5% румынского производителя военной техники Automecanica Medias.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на румынское издание Economedia.

Данная сделка еще должна быть утверждена соответствующими государственными органами, прежде чем она вступит в силу.

Читайте также Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине

Приобретение Automecanica Medias знаменует экспансию компании Rheinmetall из Дюссельдорфа в Центральную Европу, «открывая двери в новые страны-клиенты в регионе со значительным потенциалом продаж», говорят представители компании.

У Rheinmetall уже есть свои представительства в двух других странах на восточном фланге НАТО, Венгрии и Литве. В декабре 2023 года Румыния предоставила Rheinmetall большой заказ противовоздушной обороны на 328 млн евро.

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH группа будет владеть 72,5% акций этой компании, которая будет работать в Румынии под названием Rheinmetall Automecanica SRL. Остальные акции компании останутся в частных руках.

Читайте также Не только Rheinmetall: сервисный центр в Украине строит еще одна немецкая оборонная компания

В среднесрочной перспективе Rheinmetall оценивает годовой потенциал продаж новоприобретенной компании примерно в 300 млн евро.

«Присоединение Automecanica Medias к семье Rheinmetall знаменует собой еще один важный этап в нашей стратегии усиления присутствия Группы в Центральной Европе, что в свою очередь способствует укреплению обороноспособности ЕС и НАТО на восточном фланге Европы», — считает исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Automecanica Medias является давним производителем специальных автомобилей, надстроек грузовиков и прицепов для гражданского и военного рынка. Rheinmetall сотрудничает с Automecanica с 2022 года, когда два партнера объединили усилия для управления предприятием по техническому обслуживанию и ремонту военных автомобилей в Сату-Маре, Румыния.

Читайте также Rheinmetall выиграл многомиллионный контракт на поставку 120-мм мин Украине

Согласно заявлению компании, завод в Медиаше, Румыния, призван играть ключевую роль в поддержке оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине, а также оказывать материально-техническую поддержку.

«Присутствие Rheinmetall в Румынии означает, что силы, развернутые на восточном фланге НАТО, смогут рассчитывать на более короткое время реагирования и более надежные цепи поставок», — говорится в сообщении компании.

Покупка означает дальнейшее расширение глобальной сети производства автомобилей Rheinmetall, которая уже включает заводы в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Австрии, Нидерландах и Германии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.