Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica — Finance.ua
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Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica

Фондовый рынок
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Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica
Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall покупает контрольный пакет акций в размере 72,5% румынского производителя военной техники Automecanica Medias.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на румынское издание Economedia.
Данная сделка еще должна быть утверждена соответствующими государственными органами, прежде чем она вступит в силу.
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Приобретение Automecanica Medias знаменует экспансию компании Rheinmetall из Дюссельдорфа в Центральную Европу, «открывая двери в новые страны-клиенты в регионе со значительным потенциалом продаж», говорят представители компании.
У Rheinmetall уже есть свои представительства в двух других странах на восточном фланге НАТО, Венгрии и Литве. В декабре 2023 года Румыния предоставила Rheinmetall большой заказ противовоздушной обороны на 328 млн евро.
Через Rheinmetall Landsysteme GmbH группа будет владеть 72,5% акций этой компании, которая будет работать в Румынии под названием Rheinmetall Automecanica SRL. Остальные акции компании останутся в частных руках.
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В среднесрочной перспективе Rheinmetall оценивает годовой потенциал продаж новоприобретенной компании примерно в 300 млн евро.
«Присоединение Automecanica Medias к семье Rheinmetall знаменует собой еще один важный этап в нашей стратегии усиления присутствия Группы в Центральной Европе, что в свою очередь способствует укреплению обороноспособности ЕС и НАТО на восточном фланге Европы», — считает исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
Automecanica Medias является давним производителем специальных автомобилей, надстроек грузовиков и прицепов для гражданского и военного рынка. Rheinmetall сотрудничает с Automecanica с 2022 года, когда два партнера объединили усилия для управления предприятием по техническому обслуживанию и ремонту военных автомобилей в Сату-Маре, Румыния.
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Согласно заявлению компании, завод в Медиаше, Румыния, призван играть ключевую роль в поддержке оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине, а также оказывать материально-техническую поддержку.
«Присутствие Rheinmetall в Румынии означает, что силы, развернутые на восточном фланге НАТО, смогут рассчитывать на более короткое время реагирования и более надежные цепи поставок», — говорится в сообщении компании.
Покупка означает дальнейшее расширение глобальной сети производства автомобилей Rheinmetall, которая уже включает заводы в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Австрии, Нидерландах и Германии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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